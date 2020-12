Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À peine arrivé, Mauricio Pochettino a déjà de grands projets !

Publié le 28 décembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Bien que son arrivée ne soit pas officielle, au même titre que le licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a déjà des idées claires pour le mercato hivernal du PSG et compterait bien les partager avec Leonardo lors d’une imminente réunion.

Thomas Tuchel aura tenu plus longtemps qu’Unai Emery, mais n’est pas parvenu à boucler sa troisième année comme Laurent Blanc l’avait fait avant lui. En effet, arrivé à l’été 2018, l’entraîneur allemand a été remercié par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi comme le10sport.com vous l’a assuré jeudi dernier à l’occasion d’une réunion organisée jeudi matin à minuit et demi. Pour remplacer le désormais ex-entraîneur du PSG, le choix du Paris Saint-Germain s’est porté sur Mauricio Pochettino qui a donné son accord pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2023, toujours selon nos informations. Sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre 2019, le technicien argentin a déjà des idées claires pour le PSG, et particulièrement pour le mercato hivernal des transferts. Pour renforcer l’effectif parisien, Pochettino pense à Dele Alli.

Dele Alli, Paulo Dybala… Mauricio Pochettino a déjà posé les bases de son projet

C’est du moins l’information que le10sport.com vous a communiqué en exclusivité le 26 décembre. Ayant côtoyé l’international anglais lors de son passage sur le banc de Tottenham, Mauricio Pochettino voit bien que le milieu de terrain des Spurs n’entre plus dans les plans de José Mourinho. Dele Alli est même une priorité de Pochettino qui a partagé sa position sur la question avec ses nouveaux dirigeants lors des discussions pour sa nomination au poste d’entraîneur. Dans l’esprit de Mauricio Pochettino, tout devrait être mis en oeuvre pour accueillir le milieu de terrain offensif anglais au PSG. Hormis Alli, le technicien argentin aurait une tout autre volonté sur le marché et aimerait voir un compatriote débarquer à Paris.



Ces derniers jours, Tuttosport expliquait de son côté, que la priorité de Mauricio Pochettno à l’approche du mercato hivernal se nommerait Paulo Dybala dont les situations sportive et contractuelle ne sont pas idéales à la Juventus. Son contrat expirant en juin 2022, le PSG aurait un bon coup à jouer pour l’international argentin. Pour rappel, Leonardo aurait déjà pris en considération l’option de recruter Dybala à l’été 2019, moment où un départ de Neymar pour le FC Barcelone semblait se préciser. Et Mauricio Pochettino ne compterait pas perdre de temps.

Une réunion au sommet imminente pour le mercato d’hiver !