Mercato - Real Madrid : Pogba au cœur d'une grosse opération cet hiver ? La réponse !

En manque de temps de jeu à Manchester United, Paul Pogba serait sur le départ dès le prochain mercato hivernal. Toutefois, les exigences des dirigeants mancuniens pourraient venir perturber les plans du Real Madrid et des autres prétendants.

Quatre ans après son retour à Manchester United, Paul Pogba pourrait vivre ses dernières semaines en Premier League. Depuis l'arrivée de Bruno Fernandes en janvier dernier, le champion du monde français a peu à peu perdu la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer, préférant aligner le Portugais dans son système. Ces dernières semaines, Mino Raiola avait même affirmé que Paul Pogba devait quitter Manchester United au plus vite pour redonner un élan à sa carrière, car il n'était actuellement pas heureux : « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » . Alors que Zinedine Zidane s'intéressait déjà au profil de Paul Pogba depuis plusieurs mois, une arrivée du milieu de 27 ans serait désormais l'une des priorités du technicien français. Toutefois, la concurrence s'annonce rude pour les dirigeants madrilènes, alors que la Juventus et le PSG garderaient également un œil sur la situation de Paul Pogba. De plus, les exigences mancuniennes pourraient venir compromettre un départ de Paul Pogba cet hiver...

