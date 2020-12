Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec Eriksen !

Publié le 28 décembre 2020 à 20h45 par A.D.

Sur le départ du côté de l'Inter, Christian Eriksen pourrait poser ses valises au PSG ou à Manchester United au mois de janvier. Prêt à laisser filer son numéro 24, Antonio Conte espérerait boucler un échange avec le Parisien Leandro Paredes ou avec le Mancunien Donny van de Beek. Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer ne voudrait pas se séparer de son milieu de terrain néerlandais, Leonardo pourrait voir son concurrent direct se retrouver en ballotage défavorable en ce qui concerne Christian Eriksen.

Transféré en janvier 2020 à l'Inter, Christian Eriksen devrait changer de club après seulement un an à Milan. En effet, l'international danois n'est pas du tout satisfait de son statut au sein de l'effectif d'Antonio Conte et serait plus que décidé à partir cet hiver. Et cette situation pourrait faire le plus grand bonheur du PSG ou de Manchester United. Alors qu'il envisagerait de plus en plus le départ de Christian Eriksen, le coach des Nerazzurri voudrait profiter de la situation et récupérer Leandro Paredes ou Donny van de Beek en échange. Toutefois, Ole Gunnar Solksjaer, le coach de Manchester United, ne l'entendrait pas de cette oreille.

Solksjaer ne voudrait pas se séparer de Donny van de Beek