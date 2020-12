Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse annonce sur un dossier brûlant de Puel !

Publié le 29 décembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son secteur offensif cet hiver, l’ASSE s’intéresse de près au profil de Mostafa Mohamed. L’Egyptien pousserait d’ailleurs pour rejoindre la France cet hiver.

Si l’ASSE s’intéressait déjà à la piste menant à Islam Slimani, Claude Puel vient de cibler un autre joueur offensif, Mostafa Mohamed, comme le10sport.com le révélait. L’ASSE a déjà entamé les négociations avec son club du FC Zamalek et l’attaquant lui-même serait très désireux d’évoluer dans le Chaudron , selon les dernières rumeurs. Des informations qui se confirmeraient puisque Mostafa Mohamed refuserait maintenant de reprendre les entraînements avec son club, ce qui agace la direction de la formation égyptienne.

« Sécher les entraînements n'est pas la solution »