Mercato - ASSE : Juninho vient bousculer les plans de Puel pour Islam Slimani !

Publié le 28 décembre 2020 à 19h15 par B.C.

Comme vous l’a révélé le 10 Sport, l’ASSE n’a pas tiré un trait sur Islam Slimani (Leicester). Mais Claude Puel ne serait pas le seul à s’intéresser à l’international algérien, puisque le directeur sportif de l’OL Juninho aurait également réactivé cette piste.

Malgré la crise du Covid-19 qui empêche l’ASSE de se montrer pleinement active, Claude Puel espère se renforcer lors du mercato hivernal. Avant la trêve, l’entraîneur stéphanois a avoué en conférence de presse vouloir injecter du sang neuf à son effectif : « On aimerait apporter un plus. Parce que je considère que depuis mon arrivée, je n'ai jamais pu recruter et être actif (sur le marché). Je me suis toujours appuyé sur les forces vives du club. » D’après les informations exclusives du 10 Sport , le secteur offensif est l’une des priorités de Claude Puel. Les Verts négocient ainsi avec le FC Zamelek pour l’Egyptien Mostafa Mohamed, mais la piste Islam Slimani n’est pas oubliée pour autant selon nos informations, mais le rival lyonnais pourrait venir contrarier les plans de Claude Puel.

L’OL ne lâche pas Slimani