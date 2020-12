Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les pistes pour le mercato hivernal

Publié le 31 décembre 2020 à 6h00 par T.M.

Durant l’été, l’OM a bougé pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Et durant le mois de janvier, pour le mercato hivernal, cela pourrait encore être le cas. D’ailleurs, quelques pistes sont déjà évoquées.

Du côté de l’OM, les comptes dans le rouge. Toutefois, cela n’a pas empêché les Phocéens d’être actifs durant le dernier mercato estival. Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michael Cuisance ont ainsi rejoint l’effectif d’André Villas-Boas. L’OM s’est donc renforcé, mais il y a eu quelques ratés dans ce recrutement. En effet, au poste d’arrière droit, Bouna Sarr n’a pas été remplacé, tandis que Villas-Boas n’a pas eu l’attaquant qu’il souhaitait tant pour concurrencer Dario Benedetto, s’étant trompé dans cette quête avec Luis Henrique, qui est plus un ailier. C’est donc sur ces deux postes que devrait se concentrer Pablo Longoria en janvier. Mais qui sera recruté ?

Du sang neuf pour l’OM ?

Malgré des moyens limités, Pablo Longoria va donc tout faire pour offrir à André Villas-Boas des renforts et ainsi régler les carences de l’effectif. Pour ce qui du poste d’arrière droit, l’OM doit faire une croix sur Joakim Maehle. Après l’échec de cet été, les Phocéens souhaitaient revenir à la charge pour le joueur de Genk, qui s’est toutefois engagé pour l’Atalanta. Il va donc falloir chercher ailleurs, et pour cela, le « Head of Football » pourrait aller piocher en MLS avec un intérêt annoncé pour Bryan Reynolds (Dallas). A moins que la solution ne se trouve en Ligue 1 ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’OM pense toujours au latéral du FC Metz, Fabien Centonze. Reste également à régler le problème de l’attaquant. Là encore, Pablo Longoria pourrait rouvrir un dossier de ces derniers mois puisque l’intérêt pour Boulaye Dia (Reims) existerait toujours, mais selon nos informations, la concurrence, notamment en provenance d’Angleterre, s’annonce rude.