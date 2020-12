Foot - Mercato

Mercato - Liverpool/Chelsea/Manchester United : Et la meilleure recrue 2020 en Angleterre est…

Publié le 31 décembre 2020 à 5h30 par A.M.

Malgré un été marqué par la crise sanitaire et son impact sur les finances des clubs, la Premier League a de nouveau grandement investi. La rédaction du 10 Sport a élu la meilleure recrue à mi-saison.

Si la crise du Covid-19 a eu un impact majeur sur le marché des transferts, rendant impossible les transactions colossales, la Premier League a été bien moins touchée par cette crise. Et pour cause, les clubs anglais ont des revenus qui sont sans équivalent avec leurs voisins européens. C'est ainsi qu'un promu comme Leeds a pu débourser quasiment 100M€ pour s'offrir 6 joueurs tandis que Manchester City a encore cassé sa tirelire en lâchant 68M€ pour Ruben Dias et 45M€ pour Nathan Aké. Mais le club le plus actif a bien été Chelsea.

Thiago Silva est toujours un patron