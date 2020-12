Foot - Chelsea

Chelsea : Franck Lampard s'enflamme pour Thiago Silva !

Publié le 22 décembre 2020 à 9h50 par La rédaction

Arrivé librement à Chelsea cet été, Thiago Silva est rapidement devenu le capitaine, mais aussi le leader de la défense londonienne. Après un nouveau match abouti contre West Ham, Frank Lampard a salué les performances de son joueur.