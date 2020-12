Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hormis Thauvin, l’OM doit blinder un autre cadre

Publié le 31 décembre 2020 à 4h30 par Th.B.

En plus de Florian Thauvin dont la situation contractuelle devient plus qu’urgente, l’OM va également devoir sérieusement se pencher sur le cas Boubacar Kamara, et ce, pour une raison précise.

Comme Maxime Lopez, qui est pour sa part parti en prêt à Sassuolo lors du dernier mercato, Boubacar Kamara est ce que l’on appelle un « minot » marseillais. En effet, en plus d’être né à Marseille, le défenseur central capable de jouer milieu de terrain défensif a aussi été formé à l’OM. Du haut de ses 21 ans, Kamara s’est déjà fait un nom au sein de la cité phocéenne et semble à présent être indiscutable. Ses performances sont telles, que la pépite française ferait tourner la tête des cadors européens. Et pas n’importe lesquels.

Des cadors se placent sur le dossier Kamara !

Lors de la dernière session des transferts, Manchester City aurait coché le nom de Boubacar Kamara à l’instar du PSG. Ces dernières semaines, le FC Barcelone, le Milan AC et le Bayern Munich se seraient à leur tour intéressés au profil du joueur de l’OM que le club avait déjà prolongé en août 2019. Afin de ne pas prendre de risque avec sa pépite, l’OM devrait à nouveau sceller l’avenir de Kamara. Sinon, le club phocéen jouerait avec le feu au vu des intérêts européens pour le minot marseillais. En plus de Florian Thauvin dont le contrat court jusqu’en juin prochain, l’OM devrait également trouver un moyen de boucler le dossier Kamara…