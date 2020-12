Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour Florian Thauvin !

Publié le 29 décembre 2020 à 12h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait bel et bien plier bagages.

Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques mois du terme de son contrat. Une situation qui semble d’ailleurs l’agacer, puisqu’il a plusieurs fois fait part de son incompréhension. « Si je vais prolonger ? Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club » a expliqué l’ailier de l’OM, au micro de RMC Sport . « Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire ». Les quelques minces espoirs qui persistaient autour de cette prolongation de Thauvin semblent avoir définitivement été douchés par l’OM. Dans les colonnes de La Provence , Pablo Longoria s’est en effet montré très défaitiste au sujet de l’avenir de Thauvin. « Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour les clubs » a expliqué le head of football de l’OM. « Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public... ». Ainsi, tout porte à croire que Thauvin se rapproche doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille.

Le Milan AC, le grand favori

Mais pour aller où ? Selon nos informations, le Milan AC est un candidat sérieux dans la course à Florian Thauvin. Actuel leader de Serie A, le club milanais souhaite totalement se relancer et viserait plusieurs renforts de taille. L’un d’eux pourrait être Thauvin, qui a d’ailleurs reçu un message direct de Paolo Maldini. « Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique » a révélé le directeur technique ainsi que légende du Milan AC, déclenchant d’ailleurs la colère de Pablo Longoria. Certains médias ont évoqué un départ dès cet hiver, mais La Gazzetta dello Sport explique plutôt que les Rossoneri garderaient Thauvin de côté pour cet été, lorsqu’il sera libre de tout contrat.

Le Napoli revient dans la course

Le Milan AC n’est pas le seul club de Serie A dans le coup. Tout récemment, Il Corriere dello Sport a évoqué des contacts entre l’entourage de Florian Thauvin et le Napoli, déjà intéressé lors du dernier mercato estival. Ce mardi, le quotidien précise ses propos en expliquant que, si Thauvin serait bien sûr dans le viseur des Napolitains, Gennaro Gattuso pencherait plutôt pour Jérémie Boga de Sassuolo, qui est pourtant une piste beaucoup plus chère. D’ailleurs, la véritable priorité des Azzurri semble plutôt être un latéral défensif, avec notamment Junior Firpo du FC Barcelone.

Séville, la grosse surprise ?