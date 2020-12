Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme départ à 0€ déjà confirmé pour l’été prochain ?

Publié le 29 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Pablo Longoria a fait le point sur la situation personnelle de Florian Thauvin, et le directeur sportif de l’OM laisse clairement entendre qu’il serait compliqué de prolonger le contrat de l’attaquant français dans les mois à venir.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour partir libre à l’issue de la saison. En effet, l’état actuel des finances du club phocéen ne permettent pas de pouvoir assurer une prolongation à l’attaquant français, d’autant que le Milan AC continue de lorgner encore et toujours sur le profil de Thauvin. Et la direction de l’OM semble d’ailleurs se faire une raison dans ce dossier…

L’OM n’y croit plus trop pour Thauvin