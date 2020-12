Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar est déjà tout tracé !

Publié le 29 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone, Lionel Messi s’est montré très fataliste sur l’avenir de la star brésilienne du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar est encore loin d’avoir fixé son avenir dans la capitale. De plus, l’attaquant brésilien fait l’objet de nombreuses convoitises chez certains candidats à la présidence du FC Barcelone, qui ont fait d’un retour de Neymar un véritable argument de campagne. Mais qu’en est-il pour Lionel Messi ? Interrogé par La Sexta dimanche soir, l’attaquant du Barça a dégagé une tendance très claire et estime que Neymar sera trop compliqué à déloger du PSG.

« Ramener Neymar, ça doit coûter très cher… »