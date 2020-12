Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un véritable boulevard pour Koeman avec Depay ?

Publié le 29 décembre 2020 à 12h00 par A.C.

La Juventus pourrait laisser sa place au FC Barcelone, dans la course à Memphis Depay.

En fin de contrat, Memphis Depay plait à de nombreux clubs européens. C’est notamment le cas du FC Barcelone. A peine arrivé en Catalogne, Ronald Koeman a réclamé le recrutement du capitaine de l’OL... sans succès. Depuis, le Barça a vu la concurrence grandir, puisque la Juventus aurait également l’intention de recruter Depay. D'ailleurs, les Bianconeri souhaitent boucler son arrivée dès cet hiver ! A Turin on voudrait en effet offrir à Andrea Pirlo un renfort offensif, capable d’épauler Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Paulo Dybala.

La Juve pas vraiment emballée par Depay