Mercato - Barcelone : Le dossier Memphis Depay totalement relancé ?

Publié le 29 décembre 2020 à 9h00 par A.C. mis à jour le 29 décembre 2020 à 9h05

Les choses commenceraient à se compliquer pour Ronald Koeman, qui souhaite attirer Memphis Depay au FC Barcelone.

Dès son arrivée en Catalogne, Ronald Koeman a voulu s’entourer d’hommes de confiance. Il aurait ainsi réclamé au FC Barcelone les recrutements de Georginio Wijnaldum et de Memphis Depay, deux piliers de sa sélection néerlandaise et surtout, deux joueurs en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Finalement, il n’aura eu ni l’un ni l’autre. Cela ne semble pas vraiment être de sa faite, mais surtout de celle du Barça, qui traverse surement la pire crise de son histoire, tant sur le plan sociétal qu’économique. Pourtant, Koeman ne s’avouerait pas vaincu et semble toujours croire à une arrivée du capitaine de l’OL ou du milieu de Liverpool.

Koeman sur le point de perdre Depay ?