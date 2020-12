Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Wijnaldum, Garcia... Koeman est en grande difficulté !

Publié le 29 décembre 2020 à 0h30 par D.M.

En proie à de grosses difficultés économiques, le FC Barcelone est dans l’obligation de se séparer de joueurs pour pouvoir accueillir des renforts alors que Georgino Wijnaldum, Memphis Depay et Eric Garcia sont annoncés dans le viseur du club.

Ce n’est un secret pour personne, la situation économique du FC Barcelone est préoccupante. « La situation économique du Barça est très mauvaise, mais il y a de l’espoir » avait indiqué récemment le président par intérim Carles Tusquets. Le club catalan a perdu énormément d’argent cette année, ce qui a des répercussions sur le mercato. La formation blaugrana voudrait renforcer son effectif et plusieurs joueurs ont été ciblés à l’instar de Georgino Wijnaldum (Liverpool), Memphis Depay (OL) ou encore Eric Garcia (Manchester City). Mais comme l’a indiqué l’expert du football espagnol de Sky Sports Alvaro Montero, le FC Barcelone doit absolument se séparer de joueurs s’il souhaite accueillir des renforts.

« Si Barcelone veut acheter des joueurs, ils devraient vendre avant l'été prochain »