Mercato - PSG : Leonardo aurait relancé un vieux dossier XXL !

Publié le 28 décembre 2020 à 23h45 par B.C.

Régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG, Gianluigi Donnarumma plairait toujours autant à Leonardo, qui aurait entamé les contacts pour se renseigner sur la situation de l’international italien.

Depuis son arrivée au PSG, Keylor Navas fait l’unanimité. L’ancien portier du Real Madrid a d’ailleurs été l’un des grands artisans du parcours européen du club parisien la saison dernière, mais Navas vient de fêter ses 34 ans, incitant Leonardo à déjà préparer l’avenir. Dernièrement, la presse anglaise a indiqué que Jan Oblak figurerait dans les petits papiers du directeur sportif du PSG en cas de départ de l’Atlético de Madrid, mais Leonardo n’aurait pas oublié pour autant Gianluigi Donnarumma. Le gardien de l’AC Milan est annoncé avec insistance au PSG depuis le retour de Leonardo et resterait dans le viseur du club parisien comme l’expliquait dernièrement le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG ne lâche pas le dossier Donnarumma