Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de tonnerre dans le dossier Isco !

Publié le 29 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Progressivement réduit au banc au Real Madrid, Isco alimente les rumeurs de départ depuis plusieurs semaines. Le joueur aurait déjà choisi sa prochaine destination, qu’il ne devrait finalement rejoindre que l’été prochain.

L’histoire d’amour entre Isco et le Real Madrid devrait bien se terminer. Longtemps essentiel dans le système de rotation mis en place par Zinédine Zidane, le milieu de terrain, en méforme depuis le début de saison, a progressivement perdu de l’importance. Désormais cantonné au banc, le meneur de jeu, qui rêve de retrouver la sélection espagnole en vue de l’Euro, aurait fait part de ses envies d’ailleurs. L’occasion pour plusieurs prétendants de se pencher sur le joueur de 28 ans, en Premier League (Arsenal, Everton), et en Serie A (Inter, Milan AC, Juventus). Mais si le départ d'Isco semblait prévu pour cet hiver, il pourrait toutefois s’éterniser encore un peu dans la capitale espagnole.

Isco veut rejoindre Lopetegui à Séville