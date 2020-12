Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG, City… Que va faire Lionel Messi l’été prochain ?

Publié le 29 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans un long entretien accordé à la télévision espagnole ce dimanche, Lionel Messi a fait le point sur sa situation, ouvrant la porte à un possible départ l’été prochain. Selon vous, que va décider la star du FC Barcelone ?

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi a l’embarras du choix pour son avenir. La majorité des pré-candidats à la présidence du FC Barcelone souhaite le convaincre de rester, tandis que le PSG et Manchester City restent à l’affût pour accueillir l’Argentin l’été prochain. Très discret dans les médias, Lionel Messi a accordé un long entretien à la télévision espagnole ce dimanche soir pour faire le point sur son été agité et son avenir. L’attaquant de 33 ans a ainsi annoncé qu’il n’avait encore pris aucune décision pour la suite de sa carrière : « Je vais attendre la fin de la saison. L’important, c’est de penser à l'équipe, de bien finir l'année, de penser à essayer d'obtenir des titres et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses. (…) Ce que j’ai envie de dire aux gens, c’est que je ne sais pas si je partirai ou non. Si je pars, je voudrais partir de la meilleure façon, toujours en parlant hypothétiquement, je voudrais revenir un jour, je voudrais revenir dans la ville, travailler dans le club, apporter ma contribution », a-t-il indiqué sur la Sexta .

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ?