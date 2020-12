Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un élément prouve que Messi est OK pour le PSG !

Publié le 29 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Dans l’entretien qu’il a accordée à la Sexta, Lionel Messi a répondu à l’appel du pied de Neymar. Décryptage.

A l’occasion de son entretien fleuve à la Sexta, Lionel Messi est revenu sur les propos de Neymar, exprimant son désir de rejouer avec lui : « Il n'a pas dit "je veux rejouer avec Messi"? Il a dit "je voudrais rejouer avec Messi" ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone. On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble. Nous avons un groupe WhatsApp avec lui et Luis Suárez ».

Messi et Neymar se parlent tous les jours…

Que faut-il en déduire ? Un élément ressort clairement des mots de Messi : il confirme qu’il est en contact quotidien avec Neymar. Dans ces conditions, il est impossible d’imaginer que l’attaquant argentin n’a pas validé la sortie médiatique de son ami. Sachant que le FC Barcelone n’a pas l’argent pour reformer le duo, une conclusion s’impose : Messi a bel et bien validé l’hypothèse de signer au PSG.