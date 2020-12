Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les retrouvailles entre Messi et Suarez prennent forme !

Publié le 29 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. À terme, l’option Inter Miami avec Luis Suarez intéresserait le capitaine du FC Barcelone.

Manchester City ou le PSG ? Ces derniers temps, l’avenir de Lionel Messi semble s’écrire dans l’un de ces deux clubs si le capitaine du FC Barcelone venait à quitter le Barça l’été prochain, soit à la fin de son contrat. Cependant, le départ de Luis Suarez a beaucoup pesé sur Messi, bien qu’il ait assuré à La Sexta dimanche soir qu’il avait déjà pris la décision de quitter le FC Barcelone avant que Suarez ne quitte le club culé pour rejoindre l’Atletico de Madrid. Et pour son avenir, Lionel Messi a ouvert la porte à un challenge en Major League Soccer.

L’Inter Miami en 2022 ?