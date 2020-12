Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau message de Messi en faveur de Paris…

Publié le 29 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Dans son interview à la Sexta, Lionel Messi s’est exprimé au sujet d’un retour de Neymar à Barcelone. Décryptage.

Dans le long entretien accordé à la Sexta, Messi a évoqué la possibilité que Neymar le rejoigne au FC Barcelone, après les appels du pied du crack brésilien pour qu’ils rejouent ensemble : « Ce sera difficile d'amener des joueurs car il n'y a pas d'argent. Et si vous devez amener plusieurs joueurs importants pour vous battre au plus haut niveau, il vous faut les payer. Mais ramener Neymar doit coûter très cher (…) Et puis comment payez-vous le transfert au PSG ? La situation sera difficile pour le nouveau président, il va falloir être malin et tout mettre en ordre. Et faire des changements pour que cela se passe bien ».

Si le retour de Neymar au Barça est impossible…

Comment comprendre les propos de l’attaquant argentin ? En repoussant de manière claire l’hypothèse d’une signature de Neymar à Barcelone, Lionel Messi apporte un nouvel élément en faveur de sa signature au PSG. En effet, à partir du moment où Messi a affirmé être en contact quotidien avec Neymar, il est impensable que la sortie médiatique du Brésilien en faveur de la reconstitution de leur duo n’ait pas été concertée. En repoussant l’option que cela soit à Barcelone, Messi valide une nouvelle fois son éventuelle signature au PSG.