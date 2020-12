Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Luka Jovic semble avoir perdu la confiance de Zinedine Zidane ces dernières semaines, alors que ses prestations sont loin des attentes placées en lui lors de son arrivée à l'été 2019. L'attaquant serbe serait lui-même fataliste quant à son avenir chez les Merengue, et aurait pris une décision forte...

Un an et demi après son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort contre 60M€, Luka Jovic n'est toujours pas parvenu à s'imposer au Real Madrid. Ces derniers mois, l'attaquant serbe semble avoir perdu le peu de crédit qu'il possédait encore auprès de Zinedine Zidane. Cet été, le technicien français était pourtant le premier à le défendre, s'opposant notamment à son départ. Toutefois, le buteur de 23 ans n'est jamais parvenu à être à la hauteur de son rôle de doublure de Karim Benzema, n'inscrivant que 2 buts en 32 matchs sous les couleurs madrilènes. Souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière, Luka Jovic aurait ainsi pris une décision radicale concernant son avenir...

Luka Jovic souhaiterait quitter le Real Madrid dès cet hiver !