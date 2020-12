Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait fait une grande demande à Perez pour cet hiver !

Publié le 28 décembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 28 décembre 2020 à 19h31

Zinedine Zidane voudrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif et recruter un joueur capable de remplacer Rodrygo, blessé. Mais pour accueillir un renfort, le Real Madrid est dans l’obligation de vendre en janvier.

Le Real Madrid traverse une passe difficile. Le club espagnol a perdu énormément d’argent suite à la crise sanitaire. Des difficultés qui ont eu un impact important sur le dernier mercato estival et sur la première partie de saison de la formation. Alors que les noms de Paul Pogba, d’Eduardo Camavinga et de Kylian Mbappé ont été associés au Real Madrid, le club a décidé de repousser ces opérations et de se montrer discret lors du dernier mercato estival. Ainsi, la Casa Blanca n’a enregistré aucune arrivée cet été et la situation pourrait se répéter à l’occasion du prochain marché des transferts. Toujours en proie à de grosses difficultés financières, le Real Madrid n’entend pas réaliser de folies en janvier prochain. Pourtant, Zinédine Zidane aurait fait part à ses dirigeants de son envie d’apporter du sang frais.

Zidane voudrait un renfort offensif cet hiver

Après une première partie de saison en demi-teinte, le Real Madrid veut profiter de cette trêve pour étudier le marché et trouver des moyens de renforcer l’effectif. Et pour Zinédine Zidane, le club espagnol a besoin de recruter un joueur lors du prochain mercato hivernal. « Zidane a demandé à Madrid un joueur sur le marché des transferts » avait indiqué le patron d’ OK Diario Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito. L’entraîneur français voudrait recruter un ailier capable de remplacer Rodrygo, blessé au biceps fémoral et qui devrait s’absenter des terrains. Mais, à en croire OK Diario , les dirigeants du Real Madrid ne prévoiraient aucune signature lors du prochain mercato hivernal sauf si le club merengue parvient à enregistrer des départs. Et deux joueurs seraient concernés par un possible transfert en janvier prochain..

Isco et Jovic sur le départ