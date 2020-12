Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisse, Mbappé discute avec un grand club !

Publié le 28 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Si Kylian Mbappé discute avec Leonardo pour prolonger au PSG, le Français aurait également des contacts avec un autre club.

Cela fait maintenant de longs mois que le feuilleton Kylian Mbappé anime la rubrique mercato. Bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, il semble promis au Real Madrid. Initialement, la Casa Blanca avait prévu de passer à l’offensive durant le mercato estival, mais avec le coronavirus, l’offensive a été décalée à 2021. Le moment pourrait être opportun pour s’en aller pour Mbappé puisqu’il n’aura plus qu’un an de contrat. A moins qu’il ne prolonge d’ici-là. C’est d’ailleurs ce que Leonardo cherche à faire depuis plusieurs semaines. En coulisse, cela discute donc entre Kylian Mbappé et le PSG, mais pas seulement…

La connexion Zidane-Mbappé !