Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Un ancien du FC Nantes vole au secours de Raymond Domenech !

Publié le 28 décembre 2020 à 18h20 par B.C.

Alors que la nomination de Raymond Domenech sur le banc de touche du FC Nantes est loin de faire l’unanimité, Olivier Quint a tenu à défendre l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.