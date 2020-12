Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman annonce du mouvement pour le mercato !

Publié le 28 décembre 2020 à 15h30 par La rédaction

Dès son arrivée à Barcelone, Ronald Koeman a pris des décisions fortes, remodelant son effectif dès le mercato d'été. A l'approche de la session hivernale, l'entraîneur néerlandais devrait continuer sur sa lancée, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

La nomination de Ronald Koeman devait marquer une rupture au FC Barcelone. Après les passages mouvementés d'Ernesto Valverde et Quique Setien, le technicien néerlandais devait permettre au club de retrouver son standing, surtout au sortir de la lourde défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-8). Pour y parvenir, l'entraîneur barcelonais a directement voulu imposer sa patte avec des choix forts, notamment dans la gestion de son effectif. Ainsi, Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo ont été poussés vers la sortie. Du côté des arrivées, sous le mandat Koeman, Sergino Dest a été la seule recrue.

Un buteur toujours attendu

Mais à quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le FC Barcelone apparaît toujours en difficulté avec sa cinquième place en Liga et la double-confrontation à venir contre le PSG. De plus, la défense centrale barcelonaise est affaiblie par les blessures successives. Alors, Ronald Koeman souhaiterait encore renforcer son équipe pour apposer définitivement son style de jeu. Le technicien néerlandais a d'ailleurs identifié son principal besoin. « Bien sûr, nous manquons d'un joueur qui puisse être efficace et s'il nous manque ça, nous avons besoin d'autres joueurs qui vont être dans leur meilleure forme mais aussi en fonction de leur efficacité devant le but » , a expliqué l'ancien sélectionneur des Pays-Bas en conférence de presse. En quête d'un buteur depuis le départ non comblé du Pistolero , le FC Barcelone aurait placé Memphis Depay dans son viseur, en raison notamment de son coût réduit. Lié à l'OL jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant de 26 ans pourrait ainsi ne coûter que 5M€.

Plusieurs éléments sur le départ