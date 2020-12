Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour la succession de Bouna Sarr !

Publié le 29 décembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors que le départ de Bouna Sarr n'a pas été remplacé cet été, l'OM est toujours à la recherche d'un latéral droit. Sur la piste Bryan Reynolds, Pablo Longoria rencontrerait des difficultés face à la concurrence importante.

Les derniers jours du mercato réservent souvent des surprises. Alors que la session de l'OM semblait bouclée cet été, Bouna Sarr a quitté la Commanderie pour rejoindre le Bayern Munich. Pour pallier ce départ, le club phocéen s'est activé pour trouver un nouveau latéral droit, mais la quête est complexe. Tout proche de boucler l'arrivée de Joakim Maehle, l'OM s'est heurté au KRC Genk, revenu sur ses pas. Un accord est tombé à l'eau. Depuis, l'international danois a officiellement signé à l'Atalanta. Du côté de l'OM, cet objectif de mercato existe toujours et plusieurs pistes ont été activées de Kenny Lala à Fabien Centonze, comme le 10 Sport le révélait.

Un pas en arrière pour la Roma, un temps d'avance pour la Juventus et Bruges