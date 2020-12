Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas aurait refusé un deal XXL pour Memphis Depay !

Publié le 29 décembre 2020 à 10h30 par A.C.

Le FC Barcelone n’est pas le seul club à vouloir recruter Memphis Depay, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais.

C’est une situation assez particulière. Capitaine et star du club, Memphis Depay se retrouve à seulement quelques mois de la fin du contrat qui le lie à l’Olympique Lyonnais. Les chances de le voir prolonger semblent de plus en plus minces et l’OL aurait très bien pu le vendre l’été dernier, tirant ainsi un minimum d’argent de son départ. Ronald Koeman a en effet fait tout son possible pour attirer le joueur de l’OL au FC Barcelone et n’a d’ailleurs pas lâché le morceau, puisqu’il a assuré vouloir retenter sa chance cet hiver. Pourtant, l’état des caisses du Barça ne pousse pas vraiment à l’optimisme...

La Juventus aurait proposé un échange Depay-Bernardeschi