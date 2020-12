Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Une pépite de Stephan affole l’Europe !

Publié le 29 décembre 2020 à 9h25 par La rédaction

Tout juste majeur, Georginio Rutter s’est signalé ces dernières semaines sous les couleurs du Stade Rennais. En fin de contrat en juin, le Morbihannais serait déjà sur les tablettes de plusieurs cadors européens.