Mercato : Diego Costa bientôt de retour en Premier League ?

Publié le 29 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Après avoir demandé la résiliation de son contrat à l’Atlético Madrid, Diego Costa aurait émis le souhait de rester en Europe. Arsenal serait prêt à accueillir l’ancien buteur de Chelsea.