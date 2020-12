Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal a préparé un coup de légende !

Publié le 31 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de racheter l’OM ces derniers mois, Mourad Boudjellal avait un projet incroyable pour le club phocéen puisqu’il envisageait de faire venir Zinedine Zidane au poste d’entraîneur.

Depuis maintenant plusieurs jours, le grand projet de rachat de l’OM de Mourad Boudjellal semble s’être éteint. Pourtant, l’ancien patron du RC Toulon avait multiplié les sorties médiatiques ces derniers mois à ce sujet, lui qui pilotait une offre de rachat auprès de Frank McCourt pour le compte de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Et dans un entretien accordé le 3 décembre dernier au Figaro , Boudjellal avait même expliqué qu’il avait pour projet de faire venir Zinedine Zidane à l’OM.

« Zidane a échappé à son destin avec Marseille »