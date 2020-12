Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle précision importante sur une vente de l’OM !

Publié le 25 décembre 2020 à 23h30 par T.M.

Depuis cet été et l’apparition du projet de Mourad Boudjelall et Mohamed Ayachi Ajroudi, une vente de l’OM fait énormément parler. Toutefois, Frank McCourt n’a clairement pas l’intention de lâcher son bien, pas même à des actionnaires minoritaires.

Alors que plusieurs fans de l’OM aimeraient voir le club être vendu, Frank McCourt a visiblement d’autres plans. Cet été, l’Américain s’est montré inflexible face à Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal et cette position serait toujours la même aujourd’hui. D’ailleurs, dernièrement, Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, a été très clair concernant la rumeur d’une vente du club phocéen, assurant : « Je crois que tout journaliste sérieux a su qu’on était dans la supercherie et l’imposture. Je n’ai pas envie de parler de cela et il (Boudjellal) ne le mérite pas. Il n’y a jamais rien eu. Ça s’appelle de la déstabilisation et ça se réglera devant les tribunaux. Pas de vente maintenant ou plus tard ? Non ».

« Pas d’actualité »