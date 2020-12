Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle vente ferait le plus de mal en janvier ?

Publié le 25 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, l’OM pourrait être contraint de vendre un ou plusieurs joueurs au cours de cette période. Mais quel départ serait le plus préjudiciable pour la formation d’André Villas-Boas ? Venez voter à notre sondage du jour.

« Le mercato va être difficile, la donne a changé. On espère tous beaucoup de l’Angleterre (…) L’objectif est clair : générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs », indiquait dernièrement Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, dans un entretien accordé à L’Equipe. L’annonce est donc très forte de la part du dirigeant olympien qui indique clairement que l’OM cherchera à se séparer de plusieurs joueurs dans les prochaines périodes de mercato pour renflouer les caisses. Mais selon vous, quelle vente serait la plus préjudiciable pour l’OM en janvier ?

Thauvin, Sanson, Kamara… Les candidats au départ

Optez-vous plutôt pour Florian Thauvin qui, même s’il venait à quitter l’OM en fin de contrat pour 0€ à l’issue de la saison, pourrait encore apporter beaucoup dans les six mois à venir ? Souhaiteriez-vous conserver en priorité Boubacar Kamara, devenu indispensable au poste de milieu défensif et qui attire l’œil en Europe ? Ou bien, parmi les autres joueurs de l’OM annoncés sur le départ ou arrivant bientôt en fin de contrat, misez-vous plutôt sur Morgan Sanson, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic ou Valère Germain ?



Alors, quelle vente ferait le plus de mal cet hiver à l’OM ?