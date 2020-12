Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le mercato des opportunités pour Leonardo ?

Publié le 31 décembre 2020 à 1h30 par Th.B.

Le mercato hivernal approche à grands pas et les opportunités se font nombreuses sur le marché pour Leonardo. De Dele Alli à Memphis Depay en passant par Arkadiusz Milik… Le directeur sportif du PSG a l’embarras du choix.

En raison de la crise financière qui a frappé le PSG pendant cette période de Covid-19, le club de la capitale a dû la jouer fine sur le marché des transferts l’été dernier. Après avoir déboursé une somme de 50M€, sans compter les bonus de 8M€, pour le recrutement de Mauro Icardi, Leonardo a été contraint de mettre sur pied des prêts et les arrivées gratuites à l’instar de celle de Rafinha Alcantara en provenance du FC Barcelone. En difficulté financière, en partie en raison de l’absence d’affluence dans les stades et de l’épisode Mediapro, le PSG devrait vendre pour au moins 40M€ cet hiver. De quoi ne pas ouvrir la porte aux opérations importantes lors du prochain mercato, mais de prendre en considération les jolis coups.

Alli, Depay, Milik, qui choisir ?