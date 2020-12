Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent pour ce coup proposé par Di Maria ?

Publié le 30 décembre 2020 à 7h45 par La rédaction

En froid avec Gian-Piero Gasperini depuis plusieurs semaines, le départ de Papu Gomez lors du prochain mercato hivernal ne semble plus faire aucun doute, alors que l'attaquant argentin ne manquerait pas de prétendants, à commencer par le PSG. Mais les Parisiens pourraient avoir un concurrent inattendu dans ce dossier...

Proposé à Leonardo par Angel Di Maria, Papu Gomez est dans une situation particulièrement délicate à l'Atalanta. Capitaine emblématique de la Dea , l'attaquant de 32 ans aurait eu une altercation avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini, au cours des dernières semaines. Un évènement qui devrait précipiter son départ dès le prochain mercato hivernal, alors qu'il n'est même plus retenu dans le groupe par le technicien italien. Sous contrat jusqu'en 2022, Papu Gomez serait également dans le viseur de plusieurs cadors de Série A, tel que l'Inter Milan, l'AS Roma ou encore Naples. Toutefois, alors que l'Atalanta réclamerait 10M€ pour son capitaine, l'international argentin aurait reçu une offre concrète d'un concurrent inattendu pour Leonardo et le PSG, qui pourraient se retrouver en danger dans cette opération...

Le FC Cincinnati passe à l'action pour Papu Gomez