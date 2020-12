Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 29 décembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Alors que la relation avec son entraîneur n'est pas au beau fixe, Papu Gomez pourrait prochainement quitter l'Atalanta. Le PSG suivrait de près ce dossier, malgré la forte concurrence italienne. Toutefois, la position de l'Inter serait mitigée.

La roue peut vite tourner. Sur le terrain, comme en dehors. Capitaine très apprécié de l'Atalanta, Papu Gomez ne risquerait pas de se séparer uniquement de son brassard. Pour l'international argentin, tout a changé après une altercation avec Gian Piero Gasperini, son entraîneur. Les deux hommes ne devraient plus collaborer, l'un des deux serait même voué à partir. D'ailleurs, le joueur de 32 ans n'a pas été retenu pour les deux dernières parties de l'Atalanta. Joueur phare de la Dea , Papu Gomez jouit d'une belle cote dans son pays natal, Angel Di Maria aurait soufflé son nom au PSG et l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait faciliter le dossier.

Papu Gomez à l'Inter, seulement pour 0€