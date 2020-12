Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va jouer avec le feu pour André Villas-Boas !

Publié le 29 décembre 2020 à 13h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on souhaite continuer avec André Villas-Boas. Alors que cela discute d’une prolongation avec l’entraîneur portugais, cela ne serait toutefois pas une priorité absolue.

En plein milieu de cette saison, il faut déjà préparer l’avenir et Pablo Longoria a de nombreux dossiers à gérer à l’OM. Le « Head of Football » phocéen négocie actuellement différentes prolongations comme celle de Florian Thauvin, Jordan Amavi, mais aussi André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM est dans sa dernière année de contrat et pour éviter de le perdre à l’issue de cet exercice, il va donc falloir se mettre autour d’une table pour parapher ce bail. Et bonne nouvelle pour la direction marseillaise, comme l’a révélé L’Equipe , Villas-Boas serait disposé à continuer l’aventure avec l’OM.

L’OM pas pressé ?