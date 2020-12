Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 29 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

L’été prochain, il est annoncé que le Real Madrid devrait lancer l’offensive pour Kylian Mbappé. Mais encore faut-il que les Merengue aient l’argent pour régler cette opération.

Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Bien que l’attaquant du PSG soit sous contrat jusqu’en 2022, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. En effet, le Real Madrid pourrait tout faire pour récupérer le Français l’été prochain, ce que cherche à empêcher Leonardo en voulant prolonger Mbappé. En coulisse, cela discute donc d’un nouveau contrat, mais rien ne dit que le champion du monde le paraphera. Et l’été prochain, à un an de la fin de son bail actuel, Kylian Mbappé pourrait être dans une position idéale pour rejoindre le Real Madrid.

« Ils n’ont pas l’argent »