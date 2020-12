Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen première star de l’ère Pochettino ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2020 à 13h15 par A.C.

Christian Eriksen, ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham, est annoncé tout proche du Paris Saint-Germain.

A peine arrivé, Mauricio Pochettino aurait déjà réclamé certains joueurs au Paris Saint-Germain. C’est le cas selon nos informations de Dele Alli. En difficulté à Tottenham depuis l’arrivée de José Mourinho, l’international anglais semble condamné à un départ et Pochettino l’accueillerait plus que volontiers au PSG. En Italie, on évoque plutôt un autre ancien joueur de Tottenham. Plusieurs médias transalpins assurent que Pochettino va tout faire pour recruter Christian Eriksen, lui aussi en difficulté et qui va sans aucun doute quitter l’Inter au cours du mercato hivernal.

Le PSG n’aurait toujours pas bougé pour Eriksen