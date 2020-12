Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait pris une grande décision avec Eriksen !

Publié le 29 décembre 2020 à 9h45 par A.C.

Mauricio Pochettino, nouveau coach du Paris Saint-Germain, a déjà ses premières pistes pour le mercato.

Thomas Tuchel, c’est fini. Nous vous avons dévoilé sur le10sport.com les dessous de l’échange entre Leonardo et le technicien allemand, qui a donc été débarqué par le Paris Saint-Germain après le match face à Strasbourg (4-0). Son remplaçant est déjà connu, puisque nous vous avons également révélé que Mauricio Pochettino a signé un contrat de deux ans et demi en faveur du PSG, un club dont il a porté les couleurs en tant que joueur. Mais le plus difficile commence maintenant ! L’ancien entraineur de Tottenham semble en effet avoir plusieurs pistes pour lancer son PSG... et cela passe notamment par le mercato.

Un échange oui... mais pas maintenant !