Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour la priorité de Pochettino !

Publié le 28 décembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Alors qu'il devrait être intronisé à la tête du PSG très prochainement en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino prépare déjà le mercato hivernal du club parisien, et aurait un gros coup à jouer avec Dele Alli, ciblé par Leonardo depuis plusieurs mois...

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Thomas Tuchel n'ira pas au bout de son contrat avec le PSG. Pour la deuxième fois depuis le début de l'ère QSI, Doha a pris la décision de se séparer d'un entraîneur en cours de saison, après Antoine Kombouaré en décembre 2011. L'entraîneur allemand paie ainsi non seulement ses choix qui peuvent poser question, mais également sa relation avec Leonardo, qui était au plus bas depuis plusieurs mois, notamment après sa sortie polémique en octobre dernier concernant le manque de recrue au PSG. Une nouvelle ère est donc sur le point de débuter dans la capitale parisienne, avec l'arrivée de Mauricio Pochettino. L'Argentin ciblerait déjà deux de ses anciens joueurs pour le mercato hivernal, avec Christian Eriksen (Inter) mais surtout Dele Alli (Tottenham) comme vous l'a révélé le 10 Sport. Déjà suivis de près par Leonardo cet été, les deux milieux sont désormais indésirables dans leurs clubs respectifs, et les dirigeants parisiens pourraient notamment avoir une belle opportunité concernant l'international anglais, qui semble plus que jamais proche d'un départ à l'étranger cet hiver...

Dele Alli ne sera pas retenu cet hiver !