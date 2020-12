Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation inattendue sur le salaire de Pochettino !

Publié le 29 décembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à venir succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino devrait toutefois toucher un salaire moins conséquent que l’entraîneur allemand dans la capitale.

La semaine passée, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe, et elle devrait très prochainement être officialisée par le PSG : Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions d’entraîneur et l’a appris, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, de la boucher de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo juste après la victoire contre le RC Strasbourg (4-0). Mauricio Pochettino s’apprête à venir le remplacer, et dans ses colonnes du jour, Le Parisien apporte quelques précisions sur les contours de l’arrivée de l’ancien coach de Tottenham au PSG.

Pochettino moins bien payé que Tuchel au PSG