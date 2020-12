Foot - Mercato

Mercato : Doublé par Pochettino au PSG que reste-t-il à Allegri ?

Publié le 31 décembre 2020 à 4h00 par A.C.

Annoncé comme grand favori pour succéder à Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri a vu le PSG lui tourner le dos.

Tout laissait penser qu'il allait devenir le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain. Mais, alors que le licenciement de Thomas Tuchel a été annoncé, ce n’est pas Massimiliano Allegri qui devrait arriver. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que le PSG a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino, qui a signé un contrat de deux ans et demi. Cela va donc faire plus d’un an et demi que l’ancien de la Juventus n’a pas de poste, alors même que la presse italienne assurait son envie de reprendre au plus vite du service.

