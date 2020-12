Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, PSG, Juve... Paul Pogba a déjà fait son choix !

Publié le 31 décembre 2020 à 1h00 par A.C.

Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, semble avoir des idées précises sur son avenir.

Avec son interview accordée à Tuttosport , Mino Raiola a créé un véritable tremblement de terre autour de Paul Pogba. Le célèbre agent de joueur a en effet tout simplement mis son protégé sur le marché, assurant qu’il devait quitter Manchester United au plus vite. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui » a lancé Raiola. « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Il a depuis quelque peu modifié ses propos, renvoyant le départ de Pogba à l’été prochain et donc pas à cet hiver, mais ses mots n’ont pas manqué d’éveiller l’intérêt des plus grands. En Italie et en Angleterre on parle du Paris Saint-Germain, mais surtout du Real Madrid et de la Juventus.

Pogba, tous les chemins mènent à Turin