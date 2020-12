Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane surveillerait un ancien titi du PSG !

Publié le 30 décembre 2020 à 0h00 par Th.B.

En constante recherche de renforts sur le marché pour le Real Madrid, Zinedine Zidane apprécierait particulièrement le profil de Christopher Nkunku qu’il aurait fait superviser selon la presse espagnole.

Bien que Kylian Mbappé semble être l’ultime et unique priorité du Real Madrid en marge du prochain mercato estival, les dirigeants du club merengue et l’entraîneur Zinedine Zidane s’intéresseraient cependant à d’autres profils et à certains éléments en Europe. Ce serait le cas de Paul Pogba, d’Eduardo Camavinga, d’Erling Braut Haaland et d’un ancien joueur du PSG, formé au Paris Saint-Germain. Selon Defensa Central , le Real Madrid aurait des vues sur… Christopher Nkunku !

Zidane apprécierait Nkunku