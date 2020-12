Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour Leonardo avec Aouar !

Publié le 30 décembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Bien que les dernières rumeurs laissent entendre qu’Arsenal devrait concurrencer le PSG dans le dossier Houssem Aouar, il n’en serait finalement rien d’après The Athletic.

C’est à ne plus rien y comprendre. Après avoir privilégié la piste Thomas Partey en toute fin de mercato, Arsenal semblait avoir peu à peu oublié le dossier Houssem Aouar, de quoi permettre au PSG de garder espoir pour le milieu de terrain de l’OL qui reste une option appréciée de Doha comme le10sport.com vous l’assurait en janvier dernier. C’est en effet la tendance de ces dernières semaines. Néanmoins, lundi, The Evening Standard a révélé que le club londonien chercherait toujours à renforcer ce secteur de jeu lors du mercato hivernal. Cela serait néanmoins une fake news.

Arsenal, véritablement hors course pour Houssem Aouar !