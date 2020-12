Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet attaquant français qui ouvre la porte à Claude Puel !

Publié le 29 décembre 2020 à 23h00 par A.D.

Alors qu'il se régale en Italie, Grégoire Defrel aurait été sollicité par l'ASSE par le passé. Toutefois, comme l'attaquant de Sassuolo l'a lui-même avoué, il a préféré recaler les Verts pour rester en Serie A. Désormais, la donne a totalement changé, puisque Grégoire Defrel est disposé à poser ses valises en France.

Né à Meudon, Grégoire Defrel a réalisé l'ensemble de sa carrière en Italie. Et pourtant, il aurait pu évoluer en Ligue 1, et plus précisément à l'ASSE. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato , l'attaquant de Sassuolo a reconnu qu'il avait été approché par Les Verts par le passé. Mais comme il l'a lui-même fait savoir, Grégoire Defrel a préféré continuer son aventure en Serie A, plutôt que de défendre les couleurs de l'ASSE en Ligue 1. Toutefois, si l'occasion venait à se présenter à nouveau, le buteur de 29 ans ne devrait pas laisser filer l'opportunité de jouer en France cette fois.

«Il y avait alors une vraie possibilité de rejoindre Saint-Etienne, mais...»