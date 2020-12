Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour cette cible de Koeman !

Publié le 29 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Dans le viseur de Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone cet été, Georginio Wijnaldum n'a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool et sera libre l'été prochain. Une aubaine pour l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Toutefois, l'opération pourrait s'avérer plus compliquée que prévu, alors que le milieu néerlandais afficherait une tendance clair pour son avenir...

Dans une situation financière particulièrement délicate ces derniers mois, le FC Barcelone est à la recherche de renforts à moindre coût pour le prochain mercato hivernal ainsi que le mercato estival 2021. En ce sens, Eric Garcia et Memphis Depay apparaissent comme les priorités de Ronald Koeman pour renforcer l'effectif Blaugrana à moindre coût. De même pour Georginio Wijnaldum, qui était l'une des priorités du technicien néerlandais cet été dès son intronisation à la tête du club culé. En fin de contrat à Liverpool, le milieu de 30 ans n'a toujours pas prolongé l'aventure, et s'est récemment montré particulièrement évasif concernant une éventuelle prolongation de contrat chez les Reds : « C’est une question que vous devriez poser à Liverpool non ? Je ne peux rien dire à ce sujet, y compris s’il est question ou non d’un nouveau contrat entre moi et Liverpool ». Si Ronald Koeman semble ainsi avoir un gros coup à jouer pour s'attacher les services de Georginio Wijnaldum, l'opération pourrait être plus délicate que prévu...

Wijnaldum veut rester à Liverpool, mais...