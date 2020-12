Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie trouvée pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 29 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Comme l'année dernière, Carles Alena est peu utilisé au FC Barcelone et devrait être prêté en janvier. En quête de renforts, Getafe aurait plusieurs pistes, dont le milieu de 22 ans.

Les jeunes n'ont pas tous la même chance dans l'effectif de Ronald Koeman. Pedri et Ronald Araujo se sont particulièrement imposé et font partie des grands gagnants. A l'inverse, Carles Alena, Riqui Puig et Junior Firpo peinent à trouver leur place. Dès son arrivée, le technicien néerlandais envisageait de les prêter, un scénario qui pourrait se répéter lors du prochain mercato. En conférence de presse, Ronald Koeman a d'ailleurs révélé son plan pour le mois de janvier. « L'enjeu est de nous préparer et s'il y a quelque chose qui nous plaît ou si un jeune joueur doit jouer quelques minutes dans une autre équipe, nous en parlons d'abord au joueur, parce qu'en fin de compte, la décision de partir ou non appartient à chaque joueur. Nous donnons des conseils aux jeunes joueurs ou aux plus âgés qui, pour une raison quelconque, n'ont pas de temps de jeu. Il faut espérer qu'une semaine suffira pour obtenir ce que nous voulons » .

Kubo et Alena dans le viseur de Getafe