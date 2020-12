Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'apprête déjà à boucler deux jolis coups !

Publié le 29 décembre 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'ASSE semble déjà très active en coulisses afin de se renforcer. Claude Puel a ainsi déjà ciblé ses deux premiers renforts. Il s'agira vraisemblablement d'un attaquant et d'un défenseur central.

Après une première partie de saison globalement décevante, l'AS Saint-Etienne compte bien profiter du mercato d'hiver pour se relancer. Seulement 14e de Ligue 1, l'ASSE a montré des limites notamment dans le secteur offensif. Il faut dire que ni Charles Abi ni Jean-Philippe Krasso n'ont répondu aux attentes et Claude Puel ne dispose pas d'avant-centre de très haut niveau, le prêt de M'Baye Niang ayant capoté dans les derniers instants. Par conséquent, les Verts chercheront ainsi un nouveau numéro 9, mais également un défenseur central, le départ de Wesley Fofana n'ayant jamais été compensé. Et alors que le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 2 janvier, Claude Puel a déjà bien avancé en coulisses.

Mostafa Mohamed en approche

Pour le poste d'avant-centre, l'ASSE s'intéresse notamment à Islam Slimani. Un dossier qui s'annonce compliqué compte tenu du salaire réclamé par le joueur qui appartient à Leicester, mais également parce que l'OL s'intéresse à l'international algérien en cas de départs de Moussa Dembélé ou Memphis Depay. Une situation qui pousse les Verts à s'attaquer à une autre piste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement stéphanoise, s'est rendu récemment en Egypte pour négocier le transfert de l'attaquant de Zamalek, Mostafa Mohamed (23 ans). Les Verts auraient soumis la somme de 3,5M€, ainsi que des bonus pouvant atteindre 1,5M€. « Mostafa Mohamed insiste pour aller à l'étranger maintenant et le club pense que le moment n'est pas propice et ils veulent aussi 6 millions de dollars pour lui. Mostafa nous a dit aujourd'hui que Saint-Étienne avait porté son offre à 4 M €, ce qui signifie que notre pression mène à des résultats » a indiqué Essam Salem, le directeur des médias du FC Zamalek, à ce sujet ces derniers jours.

Un plan B à Saliba déjà trouvé